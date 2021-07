Wimbledon, Sonego saluta l'erba: Federer vola ai quarti in 3 set

Roger Federer è approdato ai quarti del torneo di Wimbledon (per la 18/a volta in carriera) grazie al successo su Lorenzo Sonego, in tre set, con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-2 dopo 2h11' di gioco. Solo un set di sofferenza per lo svizzero che, nonostante un break di vantaggio e numerose opportunità di strappare il servizio al suo avversario non sfruttate, porta il "re" sul 5-5. Dopo una breve sospensione per pioggia (necessario aprire il tetto), lo svizzero rientra in campo con molta più determinazione e chiude la pratica senza praticamente soffrire. Resta un Wimbledon da incorniciare per Sonego.

