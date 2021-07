Durante i festeggiamenti dell'Italia dopo la vittoria sulla Spagna, Leonardo Bonucci è andato a esultare sotto gli spalti, ma quando si è girato per tornare in campo una steward lo ha scambiato per un tifoso che voleva fare invasione di campo, e lo ha bloccato. Dopo un attimo di esitazione l'equivoco si è chiarito e i due si sono abbracciati, con il difensore che si è fatto anche una grossa risata prima di tornare dai suoi compagni.

