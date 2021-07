Wimbledon, Berrettini vs Djokovic: la finale in chiaro su TV8

Domani sarà una giornata memorabile per lo sport italiano, con la finale di Wimbledon che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic, e per questa occasione straordinaria Sky Sport ha scelto di aprire a tutti gli italiani le porte del Campo centrale con la diretta della finale anche in chiaro su TV8, per tifare tutti insieme l'azzurro.

Dunque, appuntamento da non perdere per i tifosi ed appassionati italiani con una domenica di grande sport. Alle 15 Berrettini, alle 21 l'Italia in finale con l'Inghilterra agli Europei di calcio.

© Riproduzione riservata