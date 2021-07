E’ iniziata la finale di Wimbledon tra il numero uno del mondo, Novak Djokovic, e il numero uno del tennis italiano, Matteo Berrettini. Per il serbo, che esordisce al servizio, si tratta della trentesima finale di un torneo dello Slam mentre per il tennista romano è la prima apparizione in assoluto.

Primo set 6-7 per Berrettini

Secondo set 3-0 per Djokovic (parziale)

