Italia-Argentina per la "Supercopa Maradona". Ok del Comune di Napoli

L’idea della "Supercopa Maradona" piace anche al Comune di Napoli. La proposta di una sfida amichevole Italia-Argentina, vittoriose rispettivamente di Euro2020 e della Copa America, era stata lanciata dal quotidiano "Olè" come tributo a Diego Armando Maradona, recentemente scomparso, e avrebbe la sua sede naturale nello stadio di Fuorigrotta, ex "San Paolo", ribattezzato "Diego Armando Maradona".

"Qual miglior tributo a Maradona se non questo?", si legge nella locandina. "L'idea di un’amichevole è emersa nelle ultime ore grazie al buon rapporto tra i vertici di Conmebol e Uefa", scrive "Olè". E se il dubbio dello stadio è tra il Maradona di Napoli o il Maradona di Buenos Aires, a La Paternal, casa dell’Argentinos Jrs, più difficile trovare una data in cui incastrare la gara: "La prossima Coppa del Mondo in Qatar si terrà nel novembre 2022 ed entrambe le squadre dovranno giocare molte partite per le rispettive qualificazioni sudamericane ed europee", riconosce il quotidiano.

Intanto oggi, ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli", l’assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello, ha sposato il progetto: "Lo Stadio Maradona è della città. Da parte nostra c'è la massima disponibilità a ospitare l’incontro tra la Nazionale Campione d’Europa e l’Argentina, nel nome del più grande calciatore della storia. Sarebbe un evento straordinario".

© Riproduzione riservata