La polizia giapponese è alla ricerca di un atleta olimpico ugandese che risulta scomparso. Julius Ssekitoleko, pesista ventenne, non si è presentato al test per il Covid di mezzogiorno e non è stato trovato nella sua stanza d’albergo, nella città di Izumisano. A causa della pandemia, le delegazioni olimpiche sono sottoposte a rigide restrizioni negli spostamenti

