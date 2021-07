Oggi la Sprint Race in Formula 1. Ecco cos'è e quanti punti assegna

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è destinato a entrare negli archivi della Formula 1 ancor prima che le monoposto del circus iridato scendano in pista. Il motivo? Il tracciato di Silverstone oggi ospiterà la prima Sprint Race (o Sprint Qualifying) della F1. Di cosa si tratta? Come funziona e come si determina la griglia di partenza? Quali i punteggi attribuiti ai piloti? Vediamolo nel dettaglio.

La gara sprint è stata approvata dalla Commissione F1 della Fia il 26 aprile 2021. Tale approvazione determina già dalla stagione in corso l'introduzione di un nuovo format di gara caratterizzato da una corsa breve (circa 25-30 minuti), in programma il sabato, con il risultato finale che stabilisce l'ordine di partenza in griglia del tradizionale GP della domenica. Per la prima volta la gara Sprint va in scena a Silverstone; seguiranno gli appuntamenti di Monza del 12 settembre e, probabilmente, di Interlagos il 7 novembre se il GP brasiliano verrà disputato, dopo le cancellazioni dei GP di Singapore e di Australia a causa dalla pandemia di Covid-19.

Oggi, a metà giornata, a Silverstone sono previste le FP2 (60 minuti) con la scelta libera da parte dei team di un treno di gomme Pirelli (dure, medie o morbide). Quindi nel pomeriggio di sabato si corre la qualifica Sprint (o gara Sprint) sulla distanza di 100 km. La lunghezza è fissa per ogni gara breve che seguirà, mentre il tradizionale GP domenicale si corre sulla distanza classica di 300 chilometri. La gara Sprint non prevede alcun pit-stop né l'imperativo di risparmiare carburante. Questo modello di gara promette "scintille" e poca strategia. Le monoposto rimarranno in pista, salvo necessità tecniche, senza cambiare gomme (due i treni di pneumatici a disposizione) né effettuare rifornimento di benzina.

La Sprint Race del sabato pomeriggio attribuisce punti solo ai primi tre piloti, rispettivamente 3 punti al vincitore, 2 al secondo, 1 punto al terzo. Non sono previsti punteggi supplementari per il giro veloce.

