Formula 1, Hamilton subissato di critiche per i festeggiamenti in Gran Bretagna

Per riparare la monoposto di Max Verstappen, che si è schiantata dopo una collisione con Lewis Hamilton al Gran Premio della Gran Bretagna, sono serviti circa 1,8 milioni di dollari. Lo ha annunciato il team manager della Red Bull Christian Horner. Horner è tornato a criticare i festeggiamenti di Hamilton sul podio, comportamento precedentemente definito da Verstappen come «irrispettoso e antisportivo».

«Sono ancora deluso dal livello dei festeggiamenti subito dopo l’incidente», ha sottolineato Horner. «Il team Mercedes era a conoscenza della gravità dell’incidente, così come del ricovero di Max per accertamenti. E’ impensabile non informare il proprio pilota della situazione», ha concluso.

