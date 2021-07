Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, al momento impegnato a Tokyo per i Giochi Olimpici, si è ritirato dal torneo canadese. il vero obiettivo del serbo è quello di centrare il Grande Slam (oltre che vincere il suo primo oro olimpico) e nel mirino c'è l'ultimo pezzo del mosaico (Us Open).

