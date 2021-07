Inter campione d'Italia, Poste italiane emette il nuovo francobollo

Lo scudetto dell’Inter celebrato in un francobollo. Poste Italiane annuncia che da oggi sarà emesso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" "dedicato alla squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A, al valore della tariffa B pari a 1,10 euro". Tiratura in 500 mila esemplari, con fogli da 45 francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente, il bozzetto curato da Rita Fantini vede stagliarsi, su un fondino con i colori nero e azzurro dell’Inter, la sagoma di un giocatore nell’atto di calciare un pallone; in basso, a sinistra, e in alto, a destra, sono riprodotti rispettivamente il logo dell’Inter e lo scudetto tricolore su cui campeggia il numero "19". Completano il francobollo le leggende "I M SCUDETTO", "CAMPIONI D’ITALIA 2020/21", la scritta "ITALIA" e l’indicazione tariffaria "B". L'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo spazio Filatelia di Milano. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contente il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18 euro.

