Valentino Rossi lascia? Alle 16:15 conferenza stampa in cui svelerà il proprio futuro

E' il giorno di Valentino Rossi, il giorno in cui il pluridecorato campione di Tavullia ha probabilmente deciso cosa fare in futuro. Lo svelerà tra poco, alle 16:15, in una conferenza stampa straordinaria in programma al Red Bull Ring, sede della prima delle due tappe austriache del Motomondiale.

"The Doctor" arriva ad un inizio di stagione complicato nel quale è arrivato tra i primi 10 solamente in un'occasione, al Gp del Mugello anche se non sono mancati momenti in cui, a 42 anni, ha fatto intravedere lampi della sua classe come il sabato di qualifiche o le buone cose fatte vedere prima del Gp di Assen.

Due le ipotesi sul tappeto

Valentino ha davanti a sé un bivio: chiudere la sua incredibile carriera al termine di questa stagione, o scegliere di esserci ancora, magari in sella alla Ducati del suo team VR46. Rossi vanta ben 26 stagioni disputate con nove titoli conquistati ed è stato l'unico pilota a vincere nelle quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGp

© Riproduzione riservata