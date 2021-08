Ronaldo in panchina, Nedved: "Scelta condivisa, resta alla Juventus"

«Cristiano Ronaldo in panchina? Non bisogna cercare sensazioni: è stata una scelta condivisa con il giocatore». Lo dice il vicepresidente della Juve, Pavel Nedved, a Dazn, parlando della scelta di Massimiliano Allegri di mandare il portoghese in panchina a Udine, nella prima di campionato.

"E' normale che a inizio stagione la condizione non sia al top - ha aggiunto Nedved - E’ un discorso che riguarda tutta la rosa.

Anche Chiellini, campione d’Europa, è in panchina». Alla domanda se conferma le rassicurazioni del tecnico, Nedved ha poi risposto: «Ronaldo resta alla Juve? Assolutamente sì»

© Riproduzione riservata