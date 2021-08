L'Fc Messina è ripartito ieri ma l'incertezza regna sovrana

Spiazzando tutti, il Football Club Messina ha anticipato di ventiquattr'ore il raduno e l'inizio della preparazione. Appuntamento ieri mattina per staff tecnico (seppur incompleto, a quanto pare anche il team manager Ciccio Alessandro ha deciso di tirarsi fuori ritenendo che non ci siano i presupposti per continuare, il suo ruolo dovrebbe essere ricoperto da Peppe Micari), dirigenti e calciatori in un noto hotel del centro città.

Lontano da telecamere e addetti alla comunicazione (ieri pomeriggio è stato affidato l'incarico al nuovo addetto stampa, Andrea Denaro), il neo tecnico Carmelo Mancuso ha dato il benvenuto a quelli che dovrebbero formare il nuovo gruppo giallorosso. Classico discorso da primo giorno di scuola, si chiede impegno e professionalità nell'affrontare una stagione che a detta della società dovrà vedere anche quest'anno i giallorossi protagonisti così come lo sono stati nelle due precedenti stagioni, seppur senza poi arrivare al traguardo finale della promozione. Si riparte da zero, tanti i volti nuovi, tantissimi giovani, Mancuso affiancato dal vice allenatore Peppe Giordano (palermitano, ex allenatore della Berretti dell'Acr Messina, lo scorso anno vice allenatore a Roccella), e dal preparatore atletico Nino Torre (ex Città di Messina lo scorso anno all'Igea Virtus con Peppe Furnari). Manca ancora il preparatore dei portieri (difficile la trattativa che porta a Mauro Manganaro). Assente il presidente Rocco Arena, che ha affidato ad una classica “storia” sui social, con la colonna sonora di Adriano Pappalardo, i propri sentimenti per la ripartenza della stagione dopo le cocenti delusioni.

