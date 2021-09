“Se famo 3 a 3, vengo sotto a curva”: 20 anni fa la corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta

Carlo Mazzone, imprecante, sotto la curva dell'Atalanta. Un'immagine che, nell'immaginario dei tifosi dei primi anni del nuovo millennio. Che avveniva a pochi secondi dal termine del derby lombardo tra il Brescia, allenatore dal tecnico capitolino, e i bergamaschi.

La lunga corsa di Mazzone

"Se famo 3-3, vengo sotto la curva", aveva giurato il tecnico romano in panchina il 30 settembre di 20 anni fa, dopo che i tifosi bergamaschi avevano sfruttato il largo vantaggio (3-1) per intonare cori di offesa a Mazzone e alla madre. Poi, l'incredibile rimonta e la corsa furiosa a pugno chiuso, urlando di tutto mentre il suo vice Leonardo Menichini e soprattutto Cesare Zanibelli, dirigente accompagnatore, provavano senza successo a frenarlo. "Non avrei mai pensato che quel momento sarebbe entrato nella storia del calcio - racconta Zanibelli - dopo il secondo gol, il mister aveva cominciato a promettere che in caso di pari avrebbe fatto quello che poi ha fatto e allora - dice - mi ero messo sul chi va la' perché Mazzone era uomo di parole in tutto. Ho provato a fermarlo, ma poi ho subito desistito perché tanta era la rabbia che lo animava che avrebbe finito per travolgermi e calpestarmi".

