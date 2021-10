La Juve nel derby ringrazia Locatelli, l'Inter ribalta il Sassuolo con Dzeko-Lautaro

Sassuolo-Inter 1-2

Marcatore: 22' pt Berardi (rig), 13' st Dzeko, 33' st Lautaro (rig).

Sassuolo: Consigli 5; Muldur 6, Chiriches 6, Ferrari 5, Rogerio 6; Lopez 6.5, Frattesi 7 (41' st Scamacca sv); Berardi 6.5, Djuricic 6 (30' st Traore 6), Boga 7; Defrel 6 (19' st Raspadori 6). In panchina: Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Harroui, Toljan, Kyriakopoulos, Henrique. Allenatore: Dionisi 6.

Inter: Handanovic 6.5; Skriniar 5.5, de Vrij 5.5, Bastoni 5.5 (12' st Dimarco 6); Dumfries 5.5 (12' st Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 6, Calhanoglu 5 (12' st Vidal 6), Perisic 6; Correa 5 (12' st Dzeko 8), Lautaro Martinez 7 (43' st D’Ambrosio sv). In panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia. Allenatore: Inzaghi 6.5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5.5.

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti Inzaghi, Muldur, Perisic, Barella, Maxime Lopez, Consigli, Raspadori. Angoli: 6-7. Recupero: 1'; 4'

Torino-Juventus 0-1

Marcatore: 41' st Locatelli.

Torino: Milinkovic-Savic 6.5; Zima 6, Bremer 6.5, Rodriguez 6; Singo 6, Lukic 6 (20' st Linetty 5.5), Pobega 5.5, Aina 6 (20' st Ansaldi 6); Mandragora 6, Brekalo 5.5 (36' st Rincon sv); Sanabria 5 (31' st Baselli sv). Allenatore: Juric 5.5.

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 6; McKennie 5.5, Locatelli 7, Rabiot 6; Chiesa 6 (44' st Kaio Jorge sv), Kean 5.5 (1' st Cuadrado 6), Bernardeschi 5 (35' st Kulusevski sv). Allenatore: Allegri 6.5.

Arbitro: Valeri di Roma 6.

Note: Ammoniti: Sanabria, Lukic, Mandragora, Chiellini. Angoli: 6-4 per la Juventus. Recupero: 0'; 4'.

Torino. La Juventus si aggiudica il derby della Mole quasi in volata e ottiene così la terza vittoria consecutiva in campionato, sarebbero cinque considerando anche le due in Champions League contro Chlesea e Malmoe. Anche stavolta, come era capitato con i campioni d’Europa, il successo è arrivato in maniera sofferta e con la ferocia difesa del risultato anche perché il Torino, sia pure priva di punte a parte Sanabria, ha messo in difficoltà per larghi tratti la formazione di Max Allegri costretto spesso a difendere, soprattutto nella parte centrale del match.

La Juve, così può arrivare alla sosta con una classifica sicuramente migliore rispetto alle prime giornate da incubo e certamente con qualche certezza in più. A cominciare da Manuel Locatelli, match-winner della sfida, capace di guidare il centrocampo con autorità e trovare il colpo da tre punti che rilancia le quotazioni della Vecchia Signora sempre più vicina alle zone che le competono.

Gara con pochissime occasioni e molti duelli a centrocampo: le prime occasioni sono di Kean e MckKennie che non inquadrano la porta, poi sono i granata a menare la danza e a impensierire Szczesny con una bordata di Mandragora e un colpo di testa di Sanabria. Nella ripresa la Juve aumenta i ritmi anche se non trova sfogo fino all’86’ quando il destro di Locatelli decide match e derby.

Salernitana-Genoa 1-0

Marcatore: 21'st Djuric.

Salernitana: Belec 6.5; Gyomber 6, Strandberg 6, Gagliolo 6.5, Ranieri 6.5 (36'st Jaroszynski sv); M. Coulibaly 6 (1'st Obi 6), L. Coulibaly 6 (37'pt Di Tacchio 6), Kastanos 6.5; Ribery 6; Gondo 5.5 (16'st Bonazzoli 6), Simy 5.5 (16'st Djuric 7). Allenatore: Castori 6.5.

Genoa: Sirigu 6; Bani 6, Maksimovic 5, Criscito 6 (18'st Ghiglione 6); Sabelli 6.5 (12'st Fares 6), Tourè 5.5 (28'st Pandev 6), Rovella 6.5, Badelj 6, Cambiaso 6.5; Kallon 6, Bianchi 6 (12'st Ekuban 6). Allenatore: Ballardini 6.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.

Note: Ammoniti: Maksimovic, Cambiaso, Gyomber, Ribery. Angoli: 10-8. Recupero 4'; 5'.

Salerno Prima vittoria in campionato per la Salernitana che all’Arechi batte 1-0 il Genoa grazie a una rete di Djuric a metà secondo tempo. Punti preziosi per i granata che abbandonano l’ultimo posto in classifica, ora del Cagliari, e agganciano momentaneamente lo Spezia a quota 4. Torna a casa a mani vuote un Genoa mai domo che ci prova fino all’ultimo ma non riesce a trovare il gol del pareggio.

