Straordinario Sinner, il torneo di Sofia è ancora suo: Monfils sconfitto in due set

Un grandissimo Jannik Sinner si conferma campione a Sofia vincendo per la seconda volta consecutiva il torneo ATP della capitale bulgara. A farne le spese è il francese Gael Monfils, superato nettamente dall'altoatesino per 6-3 6-4. Sinner è il primo italiano a vincere per due anni di fila un titolo del circuito principale dopo Paolo Bertolucci che nel 1975, 1976 e 1977 ha vinto per tre volte di fila il torneo di Firenze. A fare la differenza, in un match che sulla carta appariva sostanzialmente equilibrato, è stata l'attitudine mentale e l'inizio spavaldo di Sinner che ha fatto subito il break per il 3-0.

Nella Race, la classifica che qualifica i primi 8 del mondo per le Nitto ATP Finals di Torino, Sinner consolida la decima posizione. In questa classifica Djokovic è primo, Medvedev secondo, Tsitsipas terzo, Zverev quarto, Rublev quinto, Berrettini sesto, Nadal settimo, Ruud ottavo e Hurkacz nono. Nadal però dovrebbe essere fuori dai giochi avendo annunciato il ritorno in campo solo nel 2022

