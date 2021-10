Nations League, l'Italia affronta la Spagna in semifinale. Bernardeschi falso "nueve"

L'Italia campione d'Europa pronta a scendere in campo a Milano contro la Spagna, semifinale di Nations League (calcio d'inizio alle 20:45).

Il ct Mancini lancia Bastoni in difesa al centro con Bonucci, mentre in avanti Bernardeschi agirà come falso "nueve" con Chiesa ed Insigne ai lati.

Formazioni ufficiali

Italia: (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne

Spagna: (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia

