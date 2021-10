Turchia: vince la Mercedes di Bottas, Leclerc quarto

Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Turchia, 16ma prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sul circuito dell’Istanbul Park, bagnato per la pioggia, buon quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc alle spalle di Sergio Perez. Solo quinto Lewis Hamilton la cui rimonta dall’undicesimo posto di partenza è stata rallentata da una strategia sbagliata per i pitstop.

© Riproduzione riservata