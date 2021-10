Italia-Svizzera si gioca a Roma. Manto "Olimpico" ok dopo sopralluogo

Italia-Svizzera, gara di qualificazione ai mondiali di calcio, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma». Lo annuncia all’ANSA una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l’impianto, dopo il sopralluogo effettuato oggi con i funzionari della Federcalcio.

Italia-Svizzera si giocherà all’Olimpico di Roma e dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre - informa una nota della Figc - prenderà il via la vendita dei biglietti per il match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 in programma venerdì 12 novembre (ore 20.45).

© Riproduzione riservata