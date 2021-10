Bentornata Nba, inizia la stagione: vincono i campioni in carica di Milwaukee e i Warriors

Al via nella notte italiana la stagione numero 75 della Nba che riparte dal titolo conquistato dai Milwaukee Bucks di Antetokoumpo: il basket professionistico americano torna a pieno regime dopo due stagioni segnate dalla pandemia, ma è ancora il Covid a far discutere per via dei No vax e dei protocolli. Un 10% di cestisti infatti non si è vaccinato visto che l’obbligo vale solo per tecnici, dirigenti, arbitri e staff. Ci sono poi le restrizioni a livello locale come a San Francisco e New York, città in cui se non si è vaccinati non si può entrare nei palazzetti, giocatori compresi.

A far discutere sono soprattutto gli irriducibili No Vax tra i campioni della Nba: il loro portabandiera è diventato Kyrie Irving, dopo la scelta dei Nets di sospenderlo finché non si deciderà a tornare sui suoi passi. La prima palla a due della stagione mette di fronte proprio la squadra di Brooklyn orfana del 29enne playmaker australiano contro i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, pronti a ricevere l’anello nello spettacolo del Fiserv Forum.

La franchigia del distretto newyorchese è una delle più attese di quest’annata: dopo la sconfitta nella semifinale di East Conference contro gli stessi Bucks, i bianconeri ripartiranno a caccia dell’anello con le superstars Kevin Durant e James Harden, ritrovando in roster anche quel Lamarcus Aldrige costretto a fermarsi per un periodo dopo un’irregolarità cardiaca che ha rischiato di metter fine alla propria carriera.

I risultati della prima giornata

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 127-104

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 114-121

