Inter: il "tiro combinato" di Lautaro e Perisic come i gemelli Derrick di Holly e Benji

I due calciatori dell'Inter durante il match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol hanno riproposto il famoso "tiro combinato" facendo letteralmente impazzire gli utenti del web

Il croato è stato uno dei migliori in campo e avrebbe voluto aggiungere il gol alla sua prova mentre Lautaro voleva partecipare alla festa e ritrovare il gol dopo essere rimasto a bocca asciutta contro la Lazio. L'episodio, però, ha avuto qualche strascico tra i due protagonisti: dopo aver tentato la conclusione in contemporanea si sono prima guardati male e poi hanno avuto un piccolo screzio verbale, con Perisic che ha continuato borbottare anche dopo essere stato sostituito all'82'. Cose di campo che a mente fredda si chiariscono e finiscono nel dimenticatoio ma questo segnale potrebbe essere confortante per Simone Inzaghi: i suoi calciatori vogliono essere protagonisti in ogni gara, anche a risultato acquisito

© Riproduzione riservata