Mondiali su pista di Ciclismo, oro all'Italia nell'inseguimento squadre

Arriva il secondo oro per l’Italia ai Mondiali su pista di Roubaix. Dopo il titolo conquistato ieri da Martina Fidanza nello scratch, a trionfare oggi è stato il quartetto azzurro dell’inseguimento, olimpionico a Tokyo2020. Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Simone Consonni e Filippo Ganna si sono imposti in finale, battendo sull'anello dello Stab Velodrome la Francia (3'47"192 contro 3'49"168). Medaglia di bronzo alla Gran Bretagna, vincente nella "finalina" sulla Danimarca. Alle 20.45 un altro podio sicuro per la spedizione azzurra: il quartetto tricolore dell’inseguimento a squadre, composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e la stessa Fidanza, si giocherà il titolo iridato contro la Germania (ore 20.45).

