La Juventus agguanta l'Inter con un rigore nel finale: Napoli e Milan sono più distanti

Marcatori: 17'pt Dzeko, 44'st Dybala (rig).

Inter: Handanovic 6; Skriniar 6.5, de Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 6.5, Barella 7 (45'st Vecino sv), Brozovic 7, Calhanoglu 6 (16'st Gagliardini 6), Perisic 6.5 (27'st Dumfries 5); Dzeko 7, Martinez 5 (27' st Sanchez sv). Allenatore: Inzaghi 6.5.

Juventus: Szczesny 6; Danilo 5.5, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 5.5 (19'st Chiesa 6), McKennie 5 (38'st Kaio Jorge sv), Locatelli 6 (38'st Arthur sv), Bernardeschi sv (18'pt Bentancur 5); Kulusevski 5.5 (19'st Dybala 6.5), Morata 5.5. Allenatore: Allegri 6.

Arbitro: Mariani di Aprilia 6.5.

Note: Ammoniti: Barella, Alex Sandro, Perisic, Chiellini. Espulso: Inzaghi (all). Angoli 5-2. Recupero: 3 pt, 5 st.

Milano Un pareggio che lascia parecchio amaro in bocca all’Inter in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con il solito micidiale Dzeko e raggiunto a un minuto dal termine grazie a un calcio di rigore segnato da Dybala e concesso per un interventi del Var sul filo del millimetro per un fallo di Dumfries su Alex Sandro: una circostanza che ha fatto infuriare Simone Inzaghi che è stato espulso. Un risultato che fa felice soprattutto Napoli e Milan che adesso hanno sette punti di vantaggio sui nerazzurri e ben dieci sui bianconeri. Un distacco già consistente.

L’Inter parte meglio e raccoglie i frutti del forcing dopo una conclusione di Calhanoglu che sbatte sulla traversa, sulla respinta Dzeko deposita nella porta ormai vuota. La Juve fa fatica a trovare spazi mentre i padroni di casa si limitano a controllare il match. Allegri prova a mischiare le carte nella ripresa quando mette dentro Chiesa e Dybala: si alza il baricentro per i bianconeri che creano qualche mischia, ma hanno bisogno di un episodio per svoltare che arriva in chiusura grazie all’ausilio del Var e alla trasformazione di Dybala per l’1-1 finale.

