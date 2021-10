Che Sinner a Vienna! Batte Ruud e va in semifinale. Atp Finals di Torino vicinissime

Jannick Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo Atp di Vienna battendo il norvegese Casper Ruud, n.8 del mondo, per 7-5 6-1 in un match dei quarti di finale.

Un risultato che proietta il giovane altoatesino verso l'ingresso settimana prossima in top ten e verso un posto tra i primi 8 nella Race che vale la qualificazione alle Atp Finals di Torino (dopo questa vittoria Sinner è ottavo con 3015). In semifinale sfida con l'americano Tiafoe.

© Riproduzione riservata