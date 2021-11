Serie A, quando gioca la Roma e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 12/a giornata di andata, del campionato di serie A, la Roma giocherà in casa domenica 7 novembre alle ore 12.30. L'incontro Venezia-Roma sarà trasmesso in esclusiva su DAZN e SKY. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Venezia-Roma (7 aprile 2002)

Gara pesantissima sulla strada dello Scudetto per i giallorossi che sembrano dover naufragare in laguna (arancioneroverdi avanti fino all'87' grazie alle reti di Maniero e De Franceschi), prima del doppio rigore trasformato da Montella in tre minuti.

