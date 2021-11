Atp Finals Torino, Berrettini spera nel miracolo: "Medici stanno valutando, deciderò presto"

«Il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami di oggi e la situazione in generale: vi farò sapere appena prenderò una decisione": così Matteo Berrettini, sui social, aggiorna sulle proprie condizioni dopo l’infortunio

che ieri sera lo ha costretto al ritiro nell’esordio alle Atp Finals di Torino.

«Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera - aggiunge il tennista su Instagram - e grazie mille per il supporto, in questi momenti è di grande aiuto». Berrettini dovrebbe giocare domani sera, alle 21, contro

Hurkacz, ma se non dovesse farcela è pronto a prendere il suo posto Jannik Sinner.

