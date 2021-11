Non c'è pace per Scamacca: arrestato il nonno per minacce con un coltello: il giocatore: “Con loro ho chiuso”

Non c'è pace per Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo, ritenuto da molti il centravanti azzurro del futuro fatica... a decollare. Dopo una stagione positiva al Genoa, il ritorno in Emilia non si sta rivelando fortunato: non gioca sempre e segna poco. Nonostante ciò, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, lo ha preso in considerazione ma il poco tempo ha disposizione non è stato sfruttato a dovere. Ma ciò che più turba Scamacca sono le vicissitudini familiari. Oggi è stato arrestato il nonno di reo di aver minacciato un uomo con un coltello. Qualche mese fa il padre del giocatore aveva distrutto diverse macchine nel centro sportivo di Trigoria con una mazza da baseball. Proprio non va per il bomber del futuro. Nel pomeriggio, però, lo stesso giocatore ha preso le distanze dal gesto del nonno: “Non voglio pagare per comportamenti di persone che non riconosco da tempo”.

