Serie A, quando gioca la Roma e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 14/a giornata di andata, del campionato di serie A, la Roma in casa contro il Torino domenica 28 novembre alle ore 18. L'incontro Roma-Torino sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Roma-Torino 3-1 (17 dicembre 2020)

Roma in scioltezza (o quasi) contro i granata in caduta libera. Dopo il gol di Mkhitaryan, spazio al rigore di Veretout, alla rete di Pellegrini e al gol della bandiera ospite segnato da Belotti (sempre in grande spolvero all'Olimpico contro i giallorossi).

