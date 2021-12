La Juventus batte il Malmoe e si prende il primo posto, Atalanta rinviata a domani per neve

Juventus-Malmoe 1-0

Marcatore: 18' pt Kean.

Juventus: Perin 6; De Winter 6 (26' st De Sciglio sv), Bonucci 6.5, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 6.5 (37' st Cuadrado sv), Rabiot 6, Arthur 6, Bentancur 6 (45' st Miretti sv); Dybala 5.5 (1' st Morata 5.5), Kean 6.5 (45' st Da Graca sv). Allenatore: Allegri 6.

Malmoe: Diawara 6; Moisander 5.5, Ahmedhodzic 5.5, Nielsen 5.5, Olsson 6; Berget 6, Christiansen 5.5, Innocent 6 (44' st Nalic sv), Rakip 5.5 (30' pt Pena 6); Birmancevic 5, Colak 5 (33' st Abubakari sv). All. Tomasson 5.5.

Arbitro: Peljto (BIH) 6.

Note: Ammoniti: Colak, Innocent, Pena, Rabiot. Angoli: 4-2 per la Juventus. Recupero: 1'; 4'.

Torino - Quinta vittoria della Juventus su sei partite nel Gruppo H di Champions League e primo posto nel girone complice il 3-3 a San Pietroburgo tra Zenit e Chelsea. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha superato per 1-0 il Malmoe fresco campione di Svezia per la seconda stagione consecutiva. Vantaggio juventino al 18' del primo tempo quando da uno splendido cross di esterno mancino di Bernardeschi dalla destra Kean si è infilato tra i centrali difensivi del Malmoe e di testa ha anticipato il portiere Diawara in uscita. Sui piedi di Kean al 21' della ripresa la grande occasione per la seconda rete della serata: servito da Morata, il nazionale azzurro ha controllato creandosi spazio e ha cercato la conclusione di destro trovando stavolta la risposta del portiere maliano del Malmoe. Ancora Kean protagonista quattro minuti più tardi quando non è riuscito a trovare la porta da pochi passi sulla corta respinta di Diawara che si era disteso a terra su conclusione bassa dalla distanza di Bernardeschi. Il duello Diawara-Kean è proseguito anche a sette minuti dalla fine, ma il risultato non si è schiodato, ma va bene anche così.

Atalanta rinviata

La partita di Champions League Atalanta-Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata che sta cadendo su Bergamo.

