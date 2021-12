Serie A, quando gioca la Roma e dove vedere la partita

Nel prossimo turno, 17/a giornata di andata, del campionato di serie A, la Roma giocherà in casa contro lo Spezia lunedì 13 dicembre alle ore 20,45. L'incontro Roma-Spezia sarà trasmesso in coesclusiva SKY/DAZN. Leggi quali sono tutte le partite del turno successivo.

Il precedente Roma-Spezia 4-3 (23 gennaio 2021)

Un tripudio di gol ed emozioni all'Olimpico, nella gara gemella di quella giocata in Coppa Italia (famosa per i sei cambi dei giallorossi che costarono la sconfitta a tavolino). Giallorossi avanti per tre volte (due gol di Mayoral e uno di Kardsorp) e sempre riagguantati (Piccoli, Farias e Verde) prima della rete in pieno recupero segnata da capitan Pellegrini.

