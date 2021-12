Tennis, mistero vaccino: agli Australian Open Djokovic ci sarà

Il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato inserito nella lista dei partecipanti al prossimo Australian Open, primo torneo del Grande Slam previsto il prossimo gennaio a Melbourne. La partecipazione del serbo era in dubbio dopo il reiterato rifiuto di comuniare se fosse o meno vaccinato contro il Covid, requisito obbligatorio per poter entrare in Australia. Il nome di Djokovic era già apparso, nella giornata di martedì, tra i giocatori convocati per difendere i colori della Serbia alla ATP Cup, la competizione tra nazioni dela federazione ionternazionale, che si terrà all’inizio di gennaio a Sydney.

© Riproduzione riservata