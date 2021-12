Calciomercato, Boga il primo colpo invernale: passa dal Sassuolo all'Atalanta per 22 milioni

Fatta per il trasferimento di Jeremie Boga dal Sassuolo all’Atalanta: il 24enne esterno ivoriano è stato acquistato dal club bergamasco per 22 milioni di euro e domani si sottoporrà alle visite mediche, riferisce il sito della Gazzetta. Gli orobici hanno quindi battuto la concorrenza dello Shakhtar ma rischiano di dover aspettare per schierare il neo acquisto. Boga è stato infatti convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che inizia il 9 gennaio e se la sua squadra dovesse arrivare fino in fondo, rimarrebbe indisponibile fino al 6 febbraio.

© Riproduzione riservata