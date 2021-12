Il Covid si accanisce con i tennisti: positivo anche il russo Andrey Rublev

Si allunga la lista dei tennisti risultati positivi al Covid-19 dopo il torneo-esibizione di Abu Dhabi, svoltosi dal 16 al 18 dicembre negli Emirati Arabi. Dopo lo spagnolo Rafael Nadal, la britannica Emma Raducanu, la svizzera Belinda Bencic, la tunisina Ons Jabeur e il canadese Denis Shapovalov, ha annunciato di aver contratto il nuovo Coronavirus anche Andrey Rublev. Il 24enne russo, numero 5 del ranking Atp, si trova in isolamento a Barcellona (Spagna). "Ho sintomi minimi - ha fatto sapere Rublev attraverso i suoi social - Sono in isolamento e seguo il protocollo. Come sapete, sono vaccinato e mi stavo preparando per i prossimi tornei". Il moscovita, tra gli artefici del successo della Russia in Coppa Davis, vincitore in carriera di otto titoli Atp in singolare e due in doppio, nonché oro olimpico a Tokyo nel doppio misto in coppia con Anastasija Pavljucenkova. si è anche detto "sconvolto" dall’attuale situazione sanitaria, sperando di poter raggiungere Melbourne non appena sarà autorizzato a prepararsi per gli Australian Open (17-30 gennaio)

© Riproduzione riservata