Australian Open, non ci sarà l'austriaco Thiem: lo tormenta l'infortunio al polso

Niente Australian Open per Dominic Thiem. Il 28enne austriaco è costretto a rinviare ancora il suo ritorno in campo, a causa dell’infortunio al polso che lo tormenta da mesi. Thiem non gioca dal Maiorca Open dello scorso giugno e ha dovuto saltare anche gli ultimi Us Open dove era chiamato a difendere il titolo del 2020. L’austriaco, nel frattempo scivolato al 15esimo posto del ranking mondiale, si augura di poter rientrare a fine gennaio, in occasione del torneo di Cordoba in Argentina: "Credo che rinunciare agli Australian Open sia la decisione giusta per poter rientrare bene"

