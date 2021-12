Serie A, il capitano del Genoa Criscito di nuovo positivo al Covid: salterà la partita del 6 gennaio

Domenico Criscito è nuovamente positivo al Covid. Il capitano del Genoa lo ha annunciato su Instagram: «Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me! Maledetto Covid...Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...». Questo il messaggio eloquente del difensore rossoblù, che comunque non ha avuto contatti con il resto della squadra. Dovrà osservare il periodo di isolamento e potrà tornare in gruppo una volta tornato negativo. Già alle prese con un problema al polpaccio, Criscito salterà quasi sicuramente anche la gara del 6 gennaio contro il Sassuolo.

