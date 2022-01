La Salernitana è salva, il fondatore dell'Unipegaso è il nuovo presidente. Ecco chi è Danilo Iervolino

Per i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli l'offerta più vantaggiosa per la cessione del pacchetto azionario della Salernitana è quella di Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso. Iervolino ha formalizzato ai trustee un’offerta da dieci milioni di euro con versamento dell’annessa caparra. Salvo colpi di scena, dopo gli ultimi controlli bancari in programma nella giornata di lunedì, Iervolino dunque diventerà il nuovo proprietario della società granata con la fumata bianca di ieri che farà scattare i 45 giorni di proroga che serviranno per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Alla fine, dunque, i trustee hanno deciso di affidarsi a Iervolino, sciogliendo tutte le riserve e comunicando alla Figc l’accettazione dell’offerta ritenuta più vantaggiosa per il futuro della Salernitana.

© Riproduzione riservata