Atp Cup, vince il doppio azzurro Sinner-Berrettini, Italia-Francia 3-0

Dopo le due vittorie nei singolari, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si aggiudicano in coppia anche il doppio e fissano sul 3-0 il punteggio tra Italia e Francia nella seconda giornata della Atp Cup in corso a Sydney. I due tennisti azzurri hanno sconfitto i francesi Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin per 6-3 7-6 10-8.

La vittoria contro i transalpini riapre le speranze della squadra capitanata da Vincenzo Santopadre di qualificarsi per le semifinali del torneo. Dopo la sconfitta nella giornata inaugurale contro l’Australia non basterà infatti sconfiggere la Russia, nostro prossimo avversario, ma bisognerà sperare anche in un passo falso degli «Aussies» contro Daniil Medvedev e compagni.

