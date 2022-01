Calcio Calabria, rinviate due giornate di campionati regionali e provinciali. Ma domani... si gioca

Si è svolto questa mattina il Consiglio di presidenza del CR Calabria avente all’ordine del giorno la gestione dell’emergenza pandemica in evidente crescita. Al termine della seduta il Consiglio ha assunto la decisione di rinviare le giornate dei campionati regionali e provinciali, sia dilettanti che del settore giovanile previste per domenica 9 e domenica 16 gennaio. Sospesa anche l’attività di scouting delle Rappresentative Regionali. Il turno infrasettimanale previsto per domani sarà regolarmente disputato, con l’esclusione delle gare rinviate nel rispetto del vigente Protocollo Covid. “La decisione – così il presidente Saverio Mirarchi – è stata presa per dare la possibilità a tutti i gruppi squadra di adeguarsi alla normativa vigente che prevede, a partire dal 10 gennaio, la partecipazione ad eventi sportivi solo a soggetti in possesso del green pass rafforzato”. Le giornate rinviate saranno recuperate nel mese di Febbraio mentre si riprenderà il 23 gennaio seguendo ciò che è previsto da calendario. “Sono consapevole che la maggior parte delle società ha quasi la totalità dei propri tesserati vaccinati e che in zona arancione il protocollo Figc prevede già l’esclusione dalla partecipazione a gare ufficiali per chi non è in possesso della certificazione verde, ma appare necessario ampliare ancora di più la percentuale dei vaccinati calabresi e consentire l’attività in sicurezza, serenità e nel rispetto delle disposizioni governative”. In queste due settimane di sospensione si provvederà ad effettuare i recuperi delle gare rinviate nel corso della stagione in modo tale da riprendere l’attività a pieno regime e con tutte le squadre nelle stesse condizioni. A completamento dell’informazione, si precisa che gli allenamenti sono comunque consentiti sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni e delle misure ad oggi in vigore.

© Riproduzione riservata