Il Cosenza calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus per l’interruzione del trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Del Favero. Il portiere, nato a Firenze il 5 giugno 1998, non ha collezionato alcuna presenza in maglia rossoblù a causa di un infortunio. La Società augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali.

