Covid: in Francia obbligo di vaccino per gli atleti. E Djokovic salterà anche il Roland-Garros

Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo rende noto la Afp da fonti del governo. La decisione sarebbe stata presa dopo il caso Djokovic, espulso dall’Australia, e anche in vista del torneo delle Sei Nazioni di Rugby, in programma dal 5 febbraio e del Grande slam, sempre dal 5 febbraio. E per questo Novak Djokovic non potrà giocare al Roland-Garros in programma dal prossimo 24 maggio.

Il governo francese ha precisato che le regole del pass vaccinale, il super green pass francese, si applicheranno, oltre che a dilettanti e sportivi con base in Francia, anche agli stranieri che entrano nel paese per gareggiare.

