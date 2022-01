Australian Open: sfuma il sogno Berrettini, Nadal in finale

Rafa Nadal in finale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Lo spagnolo, sesta testa di serie, mette fine allo splendido torneo disputato da Matteo Berrettini, numero 7 del tabellone, imponendosi in quattro set sul romano con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Nadal affronterà il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, seconda testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone.

Nadal: "Matteo ha un grande futuro"

"Matteo Berrettini ha raggiunto «la finale a Wimbledon, la semifinale qui. E’ giovane e ogni anno migliora. E’ un giocatore che ha un grande carisma, un bravo ragazzo e quindi gli auguro il meglio. Penso che abbia uno splendido futuro davanti a se". Lo ha detto Rafael Nadal parlando del suo avversario, il numero uno azzurro, sconfitto in quattro set nella prima semifinale degli Australian Open. «Devi soffrire e devi lottare. E’ quello che ho fatto ed è l’unico modo per essere dove mi trovo oggi. Ha un grande significato per me essere di nuovo in finale agli Australian Open», ha concluso il campione spagnolo.

© Riproduzione riservata