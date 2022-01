L'Australian Open femminile resta... a casa: la Barty batte 2-0 la Collins

Gli Australian Open incoronano una giocatrice australiana dopo 44 anni e la vittoria di Christine «Chris» O'Neil nel 1978. Ashleigh Barty ha vinto il primo dei quattro tornei dello Slam del 2022 superando in finale l’americana Danielle Collins nella finale del singolare femminile. La partita si è conclusa in due set con il punteggio di 6-3 7-6. La numero uno del mondo è stata sostenuta dal tifo di migliaia di persone presenti dentro e fuori il campo centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena. Per Barty si tratta del terzo titolo dello Slam dopo i successi a Parigi nel 2019 e a Wimbledon nel 2021.

© Riproduzione riservata