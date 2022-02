Brozovic-Inter, spunta un terzo incomodo: il Barcellona di Xavi tenta il colpaccio

Sembrava tutto già apparecchiato per il prolungamento fino al 2026. Ma invece la strada verso il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic con l'Inter torna a non essere scontato. Sia chiaro, dalla sede nerazzurra filtra ancora ottimismo riguardo all'imminenza della firma. Anche perché le cifre, tra bonus da concretizzare in base a obiettivi raggiunti e numero presenze, sono quelle importanti che hanno permesso all'Inter di blindare Lautaro Martinez (6 milioni destinati a crescere). E allora? Cosa potrebbe accadere? Il rischio concreto che, più passi il tempo (il contratto del croato vicecampione del mondo va in scadenza a giugno) più un terzo incomodo si inserisca nella trattativa, è concreto. Ed eccolo: il Barcellona di Xavi (che ha da poco strappato Aubameyang all'Arsenal) si sta facendo sotto con convinzione. Il giocatore dell'Inter sembrerebbe tentato dall'avventura con un top club spangolo come quello blaugrana: le cifre offerte dagli iberici sarebbero superiori e la mancata firma su un accordo già trovato da tempo (euro più euro meno...) potrebbero cambiare le carte in tavola. Dal canto proprio l'amministratore delegato Beppe Marotta non fa una piega, si è portato avanti. Ma un dirigente del suo calibro sa che le vie del mercato sono infinite. E il detto “Chi di spada ferisce (vedi acquisti a parametro zero di Calhanoglu dal Milan in estate e quello di Onana dall'Ajax per la prossima stagione) di spada perisce” potrebbe tornare d'attualità per il caso Brozovic...

