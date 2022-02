Sofia Goggia a Pechino: "Non so se sarò al via della discesa libera"

«Sono state due settimane difficili: essere qui è già un grande successo, ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un pò di tempo, ma non posso garantire nulla, neanche la partecipazione alla discesa». Così Sofia Goggia ha parlato con commozione della sua condizione sulle piste di Yanqing. «Ce la metterò tutta, ringrazio gli italiani per l’affetto dimostrato. A volte si sente la tensione addosso, ma anche l’affetto», ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport. «Mi dispiace di non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le condizioni sono queste. Valuteremo giorno per giorno».

© Riproduzione riservata