Vlahovic affonda il Sassuolo e si prende la "sua" Fiorentina in semifinale

Juventus-Sassuolo 2-1

Marcatori: 3' pt Dybala, 24' pt Traoré, 43' st Vlahovic.

JUVENTUS (4-4-2): Perin 6.5; De Sciglio 6 (16' st Morata 6), Bonucci 6.5, de Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 6, Zakaria 6.5 (16' st Locatelli 6), Arthur 5 (25' st Rabiot sv), McKennie 7; Dybala 7, Vlahovic 7 (45' st Kaio Jorge sv). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Rugani, Aké, Soulé. Allenatore: Allegri 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 7; Tressoldi 6, Ayhan 6 (1' st Muldur 5), Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6, Harroui 6.5 (28' st Frattesi sv), Lopez 5.5 (45' st Ceide sv); Berardi 6.5 (14' st Defrel 5.5), Raspadori 5.5, Traoré 7 (14' st Matheus Henrique 6); Scamacca 6. In panchina: Satalino, Consigli, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Traoré, Matheus Henrique. Angoli: 6-6. Recupero: 2'; 4'.

TORINO. La Juventus ringrazia Vlahovic e all’ultimo respiro si prende la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Finisce 2-1 all’Allianz Stadium dopo una gara bellissima e giocata con grande carattere e qualità da parte del Sassuolo, a cui non basta il momentaneo pareggio di Traore dopo l’iniziale vantaggio di Dybala. Alla fine decide una giocata con annessa fortuna del serbo ex Fiorentina, che sfonda da sinistra e trova la deviazione decisiva di Tressoldi per battere un Pegolo fino a quel momento insuperabile. La squadra di Allegri ora se la vedrà contro la Fiorentina.

Atalanta-Fiorentina 2-3

Marcatori: 9' pt Piatek (rig.), 30' pt Zappacosta, 26' st Piatek, 11' st Boga, 48' st Milenkovic.

Atalanta: Musso 6.5; Djimsiti 5.5, Demiral 6, Palomino 6.5 (37' pt Koopmeiners 5.5); Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6.5, Zappacosta 7; Pasalic 6 (29' st Pessina); Malinovskyi 6.5 (29' st Muriel), Boga 7.5. All.: Gasperini 6.

Fiorentina: Terracciano 6; Odriozola 6.5, Martinez Quarta 5, Igor 5.5, Biraghi 6; Castrovilli 6 (14' st Bonaventura 6), Torreira 6, Maleh 6 (36' st Milenkovic 7,5); Nicolas Gonzalez 6 (14' st Sottil 6,5), Piatek 7, Saponara 6.5 (30' st Ikonè sv). All.: Italiano 6.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 5.5.

Note: spettatori: 7.425. Espulso al 35' st Martinez Quarta per doppia ammonizione. Ammoniti: De Roon, Pasalic, Igor, Martinez Quarta. Angoli: 3-4. Rec.: 3', 3'.

Bergamo. La beffa è arrivata nel finale con il gol di Milenkovic. Nonostante l’uomo in meno, il numero 4 ha trovato la rete decisiva che ha portato la Fiorentina in semifinale ed eliminato l’Atalanta dalla Coppa Italia. Nell'altra semifinale si affronteranno Milan e Inter.

