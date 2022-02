Pechino 2022: Federica Brignone conquista il bronzo nella combinata di sci alpino

Federica Brignone è medaglia di bronzo nella combinata dello sci alpino dei Giochi olimpici di Pechino 2022. L’azzurra, ottava in discesa e quarta in slalom, ha concluso al terzo posto alle spalle delle svizzere Michelle Gisin, oro, e Wendy Holdener, argento. Per l’Italia è la sedicesima medaglia a Pechino 2022, per Brignone la seconda dopo l’argento nello slalom gigante.

La gioia del presidente Malagò

"Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita. Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando il bronzo di Federica Brignone nella combinata, 16a medaglia Italia.

© Riproduzione riservata