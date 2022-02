Udinese e Lazio si accontentano. Deulofeu e Felipe Anderson firmano l'1-1

Udinese e Lazio impattano nel posticipo domenicale della 26 giornata di Serie A. Alla «Dacia Arena» finisce 1-1 con il botta e risposta nel primo tempo tra Deulofeu e Felipe Anderson: la squadra di Sarri, senza Immobile, non riesce a dar seguito alle due recenti vittorie restando a -4 dal quarto posto della Juventus, mentre gli uomini di Cioffi si portano momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, in attesa della sfida tra Cagliari e Napoli (i bianconeri devono anche recuperare due gare). Passano appena cinque minuti e i friulani vanno subito avanti con Deulofeu, che sfrutta la sponda aerea di Perez per piazzare un destro di prima intenzione alle spalle di Strakosha.

