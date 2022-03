Champions, la serata da incubo di Donnarumma. La lite con Neymar e un "2" in pagella su L'Equipe

Piovono critiche su Donnarumma che ieri sera ha sbagliato clamorosamente un’uscita aprendo la strada al primo gol di Benzema che poi ne ha fatti altri due eliminando così il Psg dalla Champions League. Si vocifera di tensioni in casa Paris Saint Germain dopo la pesante sconfitta con il Real Madrid. Secondo quanto riporta "Marca" Gianluigi Donnarumma e Neymar sarebbero arrivati addirittura alle mani negli spogliatoi. Il brasiliano avrebbe rimproverato il portiere italiano per l’errore in occasione del primo gol di Benzema, l’azzurro avrebbe replicato addossando al verdeoro la seconda rete del francese. La discussione sarebbe degenerata fino alle mani, tanto che i due sarebbero stati separati dai compagni di squadra.

Per Donnarumma arriva anche il giudizio impietoso de L’Equipe: un 2 in pagella. Il brutto voto è motivato dal fatto di aver commesso con «un brutto disimpegno, un errore che ha riaperto la partita. Era stato comunque vigile fin dal primo minuto chiudendo su una palla in profondità. Non può fare nulla sugli altri due gol - scrive il giornale francese - ma la frittata è stata fatta».

