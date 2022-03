Indian Wells, Sinner batte il francese Bonzi e vola agli ottavi. A sorpresa eliminato Medvedev

Jannik Sinner approda agli ottavi di finale al torneo di Indian Wells, in California, primo Masters 1000 stagionale. Il 20enne altoatesino ha battuto il francese Benjamin Bonzi (numero 62 del ranking Atp) in tre set, 7-6 (7-5), 3-6, 6-4. Nonostante i problemi di stomaco che lo hanno afflitto alla fine del primo set, quando ha chimato un 'medical time out', Sinner si è imposto al termine di una battaglia durata due ore e 38 minuti.

Sinner dovrà ora vedersela con l’australiano Nick Kyrgios, che ha eliminato norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4.

La sorpresa del terzo turno è stata l’eliminazione del russo il russo Danil Medvedev che con questo ko dovrà lasciare nuovamente a Novak Djokovic il vertice del tennis mondiale conquistato solo tre settimane fa. Il serbo è assente dal torneo californiano perchè non ha il vaccino anti-Covid.

Medvedev è stato battuto 4-6, 6-3, 6-1 dal francese Gael Monfils (numero 26 al mondo) e ha fallito l’obiettivo di centrare i quarti che gli avrebbero garantito la permanenza al numero uno. «Avevo la motivazione giusta, ma non ho giocato il mio miglior tennis», ha spiegato il russo, «so che perderò il numero 1, ma ho il Masters 1000 di Miami per cercare di riprenderlo». Medvedev è apparso però troppo nervoso, al punto che ha distrutto una racchetta sbattendola contro il terreno.

Per recuperare i 55 punti di distacco da Dkokovic, che salterà anche Miami, Medvedev in Florida dovrà raggiungere le semifinali, visto che nella scorsa annata si è fermato ai quarti.

Agli ottavi di Indian Wells approda anche Rafael Nadal: lo spagnolo ha superato il britannico Daniel Evans, 7-5, 6-3.

