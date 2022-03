Juve facile con Dybala e Vlahovic, ora l'Inter è a un solo punto

La Juventus si lascia alle spalle l’amara eliminazione dalla Champions League, prendendosi la quarta vittoria consecutiva in campionato. All’Allianz Stadium battuta la Salernitana grazie ai gol di Dybala e Vlahovic: la squadra di Allegri si porta ad una sola lunghezza di distanza dal terzo posto dell’Inter, in attesa dello scontro diretto alla ripresa del campionato dopo la sosta. Ci mette poco meno di cinque minuti a riprendersi i bianconeri Paulo Dybala, che riceve da Vlahovic, sterza su Gyomber e fulmina Sepe per l’1-0.

Al 13' l’argentino avrebbe una clamorosa chance per la doppietta, ma la fallisce sbagliando il tocco sotto tutto solo davanti al portiere. Una manciata di minuti più tardi inconsueto errore anche da parte di Vlahovic, che però si riscatta al 29' segnando il 2-0 di testa su cross di De Sciglio. Nella ripresa la Juve non riesce a trovare il gol della sicurezza e la Salernitana tenta di restar viva con un paio di fiammate di Bonazzoli, una delle quali neutralizzata da Szczesny dopo una girata al volo del numero 9 granata. Il risultato però non cambia più fino al triplice fischio e i bianconeri si mettono in tasca la quarta vittoria di fila.

© Riproduzione riservata